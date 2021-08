Epic Games Store: un nuovo gioco gratis a sorpresa è disponibile da ora

Epic Games Store celebra le novità provenienti dall'Opening Night Live della Gamescom 2021 con il rilascio di un nuovo gioco gratis a sorpresa, disponibile da ora sullo store: si tratta di Saints Row: The Third Remastered, la versione rimasterizzata del terzo capitolo della celebre serie Volition.

Per effettuare il download vi basterà accedere alla piattaforma Epic e visitare questa pagina. Una volta riscattati, i giochi verranno inseriti nella vostra libreria per sempre. Avrete esattamente una settimana di tempo per completare l'operazione.

Il regalo è ovviamente legato all'annuncio di Saints Row, il reboot completamente nuovo che è stato annunciato con trailer e data di uscita ufficiale alla Gamescom 2021, in esclusiva su Epic Games Store per quanto riguarda la versione PC. Per maggiori informazioni su questo nuovo titolo, vi rimandiamo anche all'anteprima del reboot dell'action open world alla GTA andata online proprio in questi minuti.

Saints Row: The Third Remastered propone tutta la follia del terzo capitolo in versione rimasterizzata

Per quanto riguarda invece Saints Row: The Third Remastered, ricordiamo che il gioco è disponibile gratis su Epic Games Store da oggi fino al 2 settembre 2021. Vediamo di cosa si tratta con la sinossi ufficiale del gioco, tratta dallo store in questione:

Saints Row: The Third Remastered ti mette al comando dei Saints all'apice del proprio potere. Dovrai dimostrare di essere all'altezza del compito, fino in fondo. Questa è la tua città. Sei tu a dettare le regole.

Rimasterizzata con una grafica migliorata, Steelport, la città del peccato, non è mai stata così dettagliata nel suo turbine di sesso, droga e armi. Anni dopo aver conquistato Stilwater, i Third Street Saints sono passati dall'essere una gang di teppisti a diventare un vero marchio commerciale, dando il nome a scarpe da ginnastica, bevande e bamboline di Johnny Gat disponibili presso i migliori rivenditori. Sono i Saints che comandano a Stilwater, ma il loro successo non è passato inosservato. Syndicate, una leggendaria confraternita criminale con una forte presenza in tutto il mondo, ha preso di mira i Saints e pretende che versino un tributo.

Rifiutandoti di sottostare ai loro ordini, decidi di combattere nelle strade di Steelport, un'ex moderna metropoli che, sotto il controllo del Syndicate, è diventata un ghetto peccaminoso. Lanciati con il paracadute, usa il satellite per colpire una gang di lottatori messicani e combatti contro un'élite di militari contando solo sulle tue forze all'interno di alcuni tra gli scenari più bizzarri di sempre.

Ricordiamo inoltre che Saints Row: The Third Remastered si aggiunge ai giochi gratis del 19 agosto 2021 su Epic Games Store, e soprattutto al gioco gratis del 26 agosto che è stato già annunciato la settimana scorsa.