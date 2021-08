Epic Games Store: giochi gratis del 19 agosto 2021 disponibili, link al download

Su Epic Games Store sono disponibili i giochi gratis di oggi, 19 agosto 2021: come riportato settimana scorsa, si tratta di Yooka-Laylee e di Void Bastards.

Per effettuare il download vi basterà accedere alla piattaforma Epic e visitare questa pagina. Una volta riscattati, i giochi verranno inseriti nella vostra libreria per sempre. Avrete esattamente una settimana di tempo per completare l'operazione.

Pubblicato nel 2017, Yooka-Laylee si pone come il successore spirituale di Banjo-Kazooje, visto che il team di sviluppo del gioco proviene appunto da Rare e ha messo tutta la propria esperienza in questo nuovo, coloratissimo progetto.

Come riportato nella recensione di Yooka-Laylee, il gioco vanta una grande varietà e un ottimo level design, nonché una coppia di protagonisti dotati del necessario carisma.

Void Bastards è invece uno sparatutto arricchito di interessanti elementi strategici, in cui non solo dovremo sparare ma anche assumere il comando di una squadra male assortita, quella dei Void Bastards appunto, per fare in modo che riesca a fuggire dalla Sargasso Nebula.

Le decisioni spettano a te: dove andare, cosa fare e contro chi combattere. E poi dovrai mettere in atto le tue strategie di fronte a una serie di strani e terribili nemici.

A bordo di scassate astronavi dovrai pianificare la missione, prendendo nota della conformazione della nave, di quali rischi puoi incontrare e di quali terminali e altri sistemi potrai sfruttare a tuo vantaggio.