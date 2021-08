Age of Empires 4, il nuovo trailer è dedicato alla catapulta

Age of Empires 4 torna a mostrarsi in video con un trailer dedicato alla catapulta, uno degli strumenti più devastanti presenti sul campo di battaglia, che poteva decidere le sorti dello scontro.

In uscita il 28 ottobre, Age of Empires 4 ci proietterà all'interno di situazioni ad alta tensione, in cui due fazioni si confrontano per avere la meglio utilizzando la più avanzata tecnologia bellica dell'epoca.

Le catapulte rientravano appunto in questa categoria: pur posizionate a distanza dalla linea di difesa nemica, e dunque difficilmente attaccabili, potevano proiettare enormi massi verso le mura della fortezza da assediare e infrangerle.

Una volta demolite queste strutture, le truppe di terra avevano finalmente l'occasione di penetrare nel territorio della fazione opposta e scatenare tutta la propria furia per concludere la battaglia con successo.