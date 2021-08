Epic Games Store, il gioco gratis del 26 agosto 2021 è stato annunciato

Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis che sarà disponibile per il download a partire dal 26 agosto 2021: si tratta di Automachef, un interessante puzzle game sviluppato da Hermes Interactive e prodotto da Team17.

Se dunque da oggi sarà possibile scaricare Yooka-Laylee e Void Bastards, dalla settimana prossima la piattaforma digitale di Epic Games tornerà a proporre un unico titolo gratuito, scelto in questo caso dall'ampio panorama delle produzioni indie.

Il concept alla base di Automachef è senza dubbio intrigante: si tratta di un gioco a enigmi sulla gestione delle risorse in cui puoi progettare cucine, programmare macchinari e guardare il tuo genio prendere vita! È tempo di progettare le cucine del domani, cominciando da oggi!

Progetta e costruisci ristoranti automatizzati e programmali in modo che funzionino come macchine perfettamente oliate! Hai un atteggiamento propositivo e le conoscenze necessarie per conquistare il mondo dei ristoranti automatizzati?

Allena la tua mente affrontando intricati enigmi sullo spazio, le risorse e la gestione! Hai finito i wurstel per gli hot dog? Trova una soluzione! La cucina ha preso fuoco? Con la tua intelligenza, non sarà un problema!

Affronta i vari livelli della campagna, buttati nel mondo degli affari nella modalità contratti o semplicemente divertiti senza limiti nella modalità sandbox fino a sazietà!

Tutto consegnato in abbondanza dal nostro confuso e maldestro protagonista umano: Robert Person. È decisamente un umano. Non fare domande.