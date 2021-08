Intel XeSS è la risposta al DLSS di Nvidia per le nuove GPU Intel Arc

Intel XeSS è la nuova soluzione tecnologica elaborata dalla compagnia che si presenta come una risposta diretta al celebre DLSS di Nvidia, da utilizzare con le nuove GPU che fanno parte della linea Intel Arc, brand che rappresenta l'introduzione di Intel nell'ambito delle schede grafiche discrete per PC.

Intel Arc è la nuova linea introdotta proprio nei giorni scorsi dal produttore, a partire da Alchemist, GPU costruita su microarchitettura Xe HPG, ma sono tante le novità in arrivo da parte di Intel in questo campo, come potete vedere anche nel nostro speciale su caratteristiche e specifiche delle schede video discrete con architettura Xe HPG.

Una di queste novità è proprio l'XeSS, che si presenta come una soluzione notevolmente avanzata per effettuare un super sampling accelerato attraverso intelligenza artificiale, ovvero una tecnologia simile al DLSS di Nvidia e al FidelityFX Super Resolution di AMD, che promette ottimi risultati.



Considerando che le nuove GPU arriveranno solo nel primo trimestre del 2022, c'è tempo per vedere in funzione anche questa nuova tecnologia ancora in fase di sviluppo, ma sembra dare dei risultati notevoli, portando a migliori performance con frame-rate più alti e stabili senza compromessi visibili sulla qualità grafica, almeno nelle intenzioni di Intel.

La tecnologia XeSS dovrebbe peraltro basarsi anche su elementi hardware appositi, chiamati Xe Matrix eXtensions (XMX), degli engine dedicati all'interno delle GPU per offrire elaborazioni video a base hardware su intelligenza artificiale.