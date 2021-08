Saints Row: trailer e data di uscita del reboot per PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e One

Se ne è parlato nei giorni scorsi e adesso arriva l'ufficialità con un trailer. Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021, Volition e Koch Media hanno svelato di essere al lavoro sul reboot di Saints Row, il classico open world del 2006. Il nuovo gioco arriverà il 25 febbraio 2022 su PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Saints Row è il reboot del classico open world del 2006 di Volition pensato per le console di nuova generazione e PC. Si tratta di un modo per riscoprire le origini dei Third Street Saints e degli iconici personaggi che hanno cominciato a far furore dal secondo capitolo in avanti.

In questo reboot la serie tornerà alle sue origini, ma sfrutterà appieno tutte le innovazioni tecnologiche e stilistiche che sono state scoperte in questi 15 anni, a partire da un comparto grafico che, a vedere il trailer, sembra di assoluto rispetto.

La natura cross-gen del progetto, però, implica che lo studio di Koch Media non ha potuto spingere al massimo il piede sull'acceleratore. Nonostante questo, come è possibile vedere dalle immagini qui sotto, i 15 anni di differenza si vedono, eccome.

Nel caso in cui siate interessati a questo reboot, abbiamo appena pubblicato un'interessante anteprima di Saints Row.