Dream Cycle è il nuovo action dai creatori di Lara Croft, ecco il trailer della Gamescom 2021

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2021, lo studio Cathuria Games ha annunciato con un trailer Dream Cycle, il nuovo action adventure dai creatori di Lara Croft.

In Dream Cycle vestiremo i panni di Morgan Carter, una maga apprendista intrappolata in una dimensione alternativa. Il nostro compito sarà quello di imbarcarci in un'avventura epica per salvare sia la sua anima che le terre disastrate di Dreamlands.

Nel gioco potremo usare meccaniche strealth, magie e armi a corta distanza per affrontare i nemici e sconfiggere la corruzione che attanaglia il mondo di gioco.

Dream Cycle sarà disponibile su Steam in accesso anticipato a partire dal 7 settembre. Gli sviluppatori hanno descritto il titolo come un "gioco non statico", ma che sarà bensì una piattaforma in constante crescita con nuove avventure e misteri da risolvere che verranno introdotti nel corso del tempo, così come nuovi biomi, capitoli della storia, armi, nemici, abilità e poteri.