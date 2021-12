Matrix, il risveglio: Keanu Reeves è vero o rifatto in computer grafica? Molti se lo chiedono

Il Keanu Reeves del teaser di Matrix, il risveglio è il vero attore? O è stato rifatto in computer grafica? Si tratta che una domanda che molti si stanno ponendo dopo aver visto il filmato che, per quanto breve, ha destato una certa sensazione.

Nel video vediamo Keanu Reeves guardare in camera per porre la domanda: "How do we know what is real?" (Trad. Come possiamo sapere cos'è reale?) Proprio l'interrogativo posto dall'attore ha scatenato diverse il dibattito, con molti che lo ritengono proprio un modo per suggerire il fatto che quello visto in video sia un modello 3D, realizzato con l'Unreal Engine 5, e non il vero Keanu Reeves. Rivediamo il filmato:

Epic Games, la software house dell'Unreal Engine 5, non ha svelato dettagli sui contenuti di quella che viene presentata come un'esperienza e non come un gioco vero e proprio. L'unica fonte d'informazioni è proprio Keanu Reeves. Per questo non stupisce che i vari teorici dell'internet si stiano concentrando su di lui.

Sono nati addirittura due hashtag dedicati per schierarsi con la teoria che si preferisce: #TeamReal e #TeamCGI. Attualmente pare che stia perdendo il #TeamReal. Alcuni scherzano addirittura sul fatto che Reeves sia Johnny Silverhand di Cyberpunk 2077, con altri al traino che hanno sottolineato come questo modello di Reeves sia migliore.

Sinceramente è difficile rispondere alla domanda. In realtà se fosse un modello in computer grafica, perché non dirlo? La risposta più scontata è perché si cerca l'effetto sorpresa per l'esperienza vera e propria. Quindi la risposta, in ogni caso, arriverà proprio con la stessa.