Halo Infinite: 343 Industries ha risposto puntualmente a tutte le critiche ricevute l’anno scorso

Halo Infinite è stato recensito con dei giudizi molto positivi. La campagna single player è stata definita ottima dalla maggior parte dei recensori, il multiplayer è stato considerato tra il meglio dei titoli online del 2021, sistema di progressione a parte (che comunque è in fase di revisione) e, complessivamente, l'operazione può valutarsi come pienamente riuscita, il che non è poco considerando voci, polemiche e rinvii che hanno accompagnato lo sviluppo del gioco. 343 Industries sembra aver risposto in maniera puntuale a tutte le critiche ricevute, migliorando il gioco tecnicamente e facendo arrivare sul mercato un prodotto pulito e rifinito, una rarità di questi tempi (al netto di qualche bug, che comunque sfugge anche ai migliori).

Come sottolineano molte recensioni, compresa la nostra, la campagna single player di Halo Infinite ha sicuramente dei margini di miglioramento, ma ciò non toglie che sia un'esperienza da fare, soprattutto in un periodo di uscite non proprio eccezionali per gli sparatutto in prima persona tripla A, tra la campagna sottotono di Call of Duty: Vanguard e i molti problemi di Battlefield 2042.

Sinceramente viene da chiedersi cosa ne sarebbe stato di Halo Infinite se fosse uscito a fine 2020 come inizialmente pianificato. Sicuramente sarebbe stato peggiore dal punto di vista tecnico, ma riteniamo che il gameplay sarebbe stato molto simile, anche perché in un anno puoi migliorare la resa grafica, ma non puoi certo rivoluzionare tutti i sistemi di gioco. Insomma, accanirsi su Halo per come appariva gli ha fatto sicuramente bene da più di un punto di vista, ma riteniamo che sarebbe stato comunque un gioco molto divertente, come poi si è dimostrato essere, tanto per mettere fine a questa storia.

Per il resto c'è da sottolineare come Microsoft abbia chiuso il 2021 alla grande, come prevedevano in molti, immettendo sul mercato un altro titolo di grandissima qualità, dopo Age of Empires IV e Forza Horizon 5. Insomma, gli utenti Xbox e PC non possono proprio lamentarsi di questa chiusura d'anno.

