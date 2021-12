Halo Infinite: primi voti alla Campagna alti ma non superlativi, aspettando il multiplayer

Halo Infinite è un gioco complesso, costruito su due elementi fondamentali di dimensioni enormi come la Campagna single player da una parte e il multiplayer dall'altra, cosa che costringe a una valutazione composita: per il momento prendiamo in considerazione i voti della critica alla prima che stanno uscendo in queste ore e si dimostrano molto positivi, anche se non proprio eccellenti.

Al momento, mentre le recensioni sulla Campagna di Halo Infinite stanno uscendo dall'embargo, le testate internazionali sembrano aver valutato molto positivamente la componente single player del gioco, anche se sembra che le valutazioni siano generalmente più basse rispetto alle prime riservate al multiplayer (che abbiamo analizzato intanto in un primo provato). Il Metascore attuale si trova a 87 su 42 recensioni per quanto riguarda Xbox Series X, la piattaforma che ha raccolto finora la maggior parte delle valutazioni.

È una media molto alta, che fuga ogni dubbio sulla qualità della Campagna di Halo Infinite ma che deve essere poi considerata insieme a quella che sarà la valutazione del multiplayer, che per quanto visto finora potrebbe essere anche più alta, ma dobbiamo aspettare ancora qualche ora per una visione completa.

In generale, le valutazioni attuano un bilanciamento tra le nuove dinamiche dell'open world, che secondo alcuni non sono ancora perfettamente integrate nel mondo di Halo e nel suo gameplay, e al contrario le dinamiche classiche dello scontro, il gunplay caratteristico che brilla ancora una volta, ulteriormente perfezionato in questo nuovo capitolo. Tuttavia, vengono fatte pesare anche le mancanze come la modalità cooperativa, per cui la valutazione complessiva di Halo Infinite appare una faccenda piuttosto complicata.

Intanto, vediamo alcuni dei primi voti internazionali emersi finora, mentre vi rimandiamo ovviamente alla nostra recensione della Campagna di Halo Infinite: