Archosaur Games: teaser video in Unreal Engine 5, "Il futuro è arrivato"

È da poco andato in onda l'Unreal Open Day e la casa lo sviluppatore cinese Archosaur Games ha pubblicato un teaser trailer che mostra un nuovo progetto, per ora senza nome, realizzato in Unreal Engine 5. Possiamo quindi vedere il tipo di grafica e di tematiche che saranno trattate.

Il video di Archosaur Games ci mostra una donna che indossa una sorta di tutta spaziale o da combattimento. È ferita e si trova in una sorta di grotta. Attorno a lei appaiono una serie di frammenti metallici che paiono avere volontà: questi la circondano e la "cristallizzano", creando una serie di liane che la sollevano in aria. Nel mezzo ci sono delle visioni o dei flashback di una grande nave spaziale in un ambiente rosso e arancio. Infine, vediamo che un'altra persona che sembra indossare lo stesso tipo di armatura. Ammettiamo che questo video in Unreal Engine 5 ci ha rapidamente fatto pensare a Returnal.

Archosaur Games di norma lavora a titoli MMO mobile come Dragon Raja ed Epic War Thrones. Il video ci mostra però un nuovo progetto multipiattaforma che vuole mostrate "il futuro dei giochi basati su Unreal Engine 5". Per ora non sappiamo nulla del progetto.

Durante l'Unreal Open Day, è stato anche detto che più giochi cinesi arriveranno su PS4 e PS5.