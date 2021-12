Halo Infinite: la recensione della campagna principale single player con protagonista Master Chief

La recensione di Halo Infinite che state leggendo proprio in questo momento si focalizza quindi esclusivamente sulla campagna principale, ben consapevoli che, per ora, sia possibile affrontarla esclusivamente da soli, senza poter accedere a quella modalità cooperativa che ha da sempre contraddistinto il lancio di ogni capitolo di Halo. Una mancanza a nostro parere molto importante soprattutto alla luce di un panorama odierno così povero di esperienze coop, ma che prima o poi 343 Industries colmerà con una aggiornamento.

E così ci siamo ritrovati tra le mani un Halo Infinite diviso e diluito: il multiplayer free to play disponibile per tutti in versione beta già da metà novembre, la campagna single player, oggetto di questa recensione, pubblicata l'8 dicembre attraverso Xbox Game Pass e in versione pacchettizzata, con la modalità co-op rimandata a data da destinarsi insieme alla Forgia, la modalità creativa in grado di prolungare il ciclo di vita del titolo.

Previsto originariamente per essere distribuito al lancio della nuova generazione di console Xbox Series X e S, addirittura un anno fa, la nuova opera di 343 Industries ha invece subito un corposo rinvio dopo essere stato mostrato al grande pubblico per la prima volta. Un reveal che, ricordiamo tutti, generò una tale mole di critiche riguardanti l'aspetto grafico e tecnico, da costringere Microsoft e sviluppatore a ripensare alcuni aspetti fondamentali dell'opera.

Ci rendiamo conto di quanto sia ridondante e forse persino noioso ricordare per l'ennesima volta quanto sia stato complicato questo nuovo viaggio di Master Chief, ma reputiamo sia doveroso dare un minimo di background a questa recensione anche solo per collocare Halo Infinite all'interno di un perimetro che possa giustificare alcune delle sue anomalie.

A fare da contraltare a questa volontà di 343 Industries di rispettare, quasi non toccare, quelli che sono gli archetipi di Halo, c'è la struttura della campagna che parzialmente abbandona la struttura lineare a livelli ampi in favore di una mappa open world con obiettivi progressivi, collezionabili e attività secondarie. Una prima volta per la serie che merita un doveroso approfondimento in questa recensione.

Accanto a questa trilogia di elementi familiari e caratterizzanti della saga, troviamo una quantità di elementi ricorrenti che ritornano sulla scena quasi a sottolineare quanto Infinite sia a tratti più un best of di Halo che un vero e proprio sequel: il nemico ricorrente è rappresentato dagli Esiliati e dalla loro spietata campagna di conquista dell'anello. Per chi non lo sapesse, si tratta di un gruppo variegato di arcinoti alieni riuniti sotto la guida dittatoriale di un gruppo di Brute. Troviamo così Grunt, Elite, Jackal, Cacciatori, Droni e gli stessi Brute, con tutte le loro varianti, caratterizzazioni, armi e mezzi di trasporto che ci hanno accompagnato in questi 20 anni di Xbox e Halo.

Innanzitutto i ragazzi di 343 Industries hanno stavolta deciso di andare sul sicuro dopo la deriva, forse fin troppo elaborata, di Guardians. Per fortuna, aggiungiamo noi. La storia di Halo Infinite è infatti interamente focalizzata su quella tripletta di elementi che ha da sempre reso eccellente e distintivo l'arco narrativo della serie: Master Chief, Cortana e Halo. Sarete quindi sempre ed esclusivamente nella corazza di John-117 alla disperata ricerca dell'intelligenza artificiale che ha più volte accompagnato, tradito, ritrovato e illuso lo Spartan. A fare da sfondo, uno dei familiari pianeti anello, in questo caso l'installazione 07, meglio conosciuta come Zeta Halo.

Lasciando da parte i numerosi spin-off e capitoli secondari della serie, Halo Infinite si configura come il sesto episodio principale della saga di Master Chief e in particolare come il terzo capitolo della trilogia Reclaimer inaugurata con Halo 4 e proseguita con Halo 5: Guardians. La narrazione è ambientata a circa un anno e mezzo di distanza da quest'ultimo episodio rappresentandone un seguito direttissimo. Lasceremo a voi scoprire se si tratti o meno del capitolo conclusivo di questa seconda tripletta per evitare qualsivoglia forma di spoiler, ma è comunque importante sottolineare un paio di elementi cruciali della storia di Halo Infinite che vi aiuteranno a gestire il vostro hype e a prendere coscienza della narrazione di questo gioco.

L'open world di Halo Infinite

Una parte della mappa di Zeta Halo

La componente open world è sicuramente l'elemento più inedito e originale di Halo Infinite, quello su cui ha più volte posto l'attenzione anche 343 Industries a sottolineare la volontà di spezzare una tradizionale linearità forse oggi considerata anacronistica per uno shooter in prima persona. Già Francesco Serino nella precedente prova della campagna ne aveva parlato con dovizia di particolari quindi, in questa recensione, cercheremo più che altro di esprimere le nostre valutazioni su questa struttura.

Superate un paio di missioni lineari iniziali che fungono da tutorial e permettono di prendere confidenza con Master Chief, i nemici e il gunplay della saga, Halo Infinite catapulta il giocatore nella sua struttura aperta che ben si sposa con la libertà trasmessa dalla natura artificiale del pianeta anello. In realtà il lavoro fatto dallo sviluppatore cerca intelligentemente di "confinare" il giocatore nelle prime ore della campagna per tenere sotto controllo le sue peregrinazioni e dare un adeguato senso di progressione.

Questo avviene principalmente suddividendo la mappa di Zeta Halo in una serie di macro-zone che non possono essere raggiunte tutte fin da subito, ma richiedono alcuni interventi "strutturali" interconnessi con la prosecuzione della storia. In questo modo il grado di sfida e il senso di scoperta non si esauriscono nelle primissime ore di gioco, ma il gameplay ci conduce per mano più a lungo di quanto ci hanno abituato solitamente altri open world completamente liberi sia in prima che in terza persona. Tramite il viaggio rapido potremo sempre ritornare sui nostri passi e muoverci per la parti di mappa già attraversate e liberate, mentre la composizione frammentata di Zeta Halo, ci impedirà di spostarci in avanti prima del dovuto.

Una volta sbloccati i mezzi volanti, circa a metà della campagna, potremo invece andare in giro per l'intera mappa senza limitazioni di sorta, a eccezione chiaramente delle missioni della storia che seguiranno il loro naturale ordine. Il gioco tende, infatti, a suddividere in modo molto rigido le quest relative alla storia e tutto il resto che viene relegato a mera attività secondaria liberamente affrontabile per sbloccare un qualche collezionabile, un'arma speciale o un punto abilità per l'armatura Spartan di Master Chief.

I Jackal in Halo Infinite

La main quest ha quindi una sua prosecuzione molto lineare e precisa che spesso si compone di lunghe missioni in ambienti al chiuso, con tanto di caricamenti a spezzare il ritmo dell'azione, mentre nella mappa libera potremo svolgere tendenzialmente 3 sole attività: liberare le basi (che diventano punti di viaggio rapido) o i marine catturati dagli Esiliati, uccidere i nemici speciali, che altro non sono che versioni potenziate dei normali mob disseminati per la mappa, raccogliere una nutrita serie di collezionabili che permettono di potenziare Master Chief, sbloccare un po' di skin per il multiplayer e ascoltare un vasto repertorio di registrazioni audio di figure chiave della storia del franchise di Halo.

Un po' pochino per quella che, in fin dei conti, è la caratteristica più sbandierata di questo sequel. In realtà proprio nell'open world vengono fuori tutte le contraddizioni di Halo Infinite: le sue molteplici anime che cercano di coesistere nello stesso posto, ma che talvolta si prendono a cazzotti. Siamo convinti che nel momento in cui questo capitolo potrà essere giocato in coop, il suo open world guadagnerà una profondità e uno spessore che oggi, in solitaria o al massimo accompagnati da uno sparuto gruppo di marine controllati dall'intelligenza artificiale, non riesce proprio a venire fuori.

Delle vere e proprie missioni secondarie o comunque delle linee narrative aggiuntive e separate dalla main quest avrebbero probabilmente aiutato e invece in Infinite c'è una storia principale, lineare e schematica e una ricca manciata di elementi accessori che riempiono gli ampi spazi della mappa ma che, in concreto, si risolvono in sparatorie e raccolta di oggetti senza alcun elemento narrativo che li colleghi.

Dedichiamo una piccola digressione al sistema di progressione di Master Chief che, nel corso della campagna, potrà accedere a una serie di potenziamenti della tuta Mjolnir. Questi sbloccheranno alcuni gadget come il rampino, uno scudo da lanciare a terra, un sensore di prossimità e dei piccoli jetpack per effettuare un rapido sprint laterale. Ognuna di queste abilità, richiamabile con uno dei dorsali, potrà essere potenziata spendendo i nuclei Spartan trovati nell'open world per guadagnare ulteriori bonus passivi e andare così a definire ulteriormente il nostro stile di gioco.

Il primo piano di un Brute

Già che ci siamo, aggiungiamo un commento proprio sulla campagna principale visto che anche in questo ambito, Halo Infinite non è tutto rose e fiori, purtroppo. Pur apprezzando il tono epico della storia e tutta una serie di archetipi della saga che qui vengono celebrati, è la composizione stessa delle missioni a non averci pienamente convinto. A esclusione infatti di un paio di quest che ci obbligano a liberare o distruggere specifiche strutture disseminate su Zeta Halo senza un preciso ordine, l'ossatura delle missioni prevede quasi sempre il raggiungimento del punto d'inizio della storia, quindi l'ingresso in una zona al chiuso, un caricamento e poi lo svolgimento della missione vera e propria, come se si trattasse di uno shooter in prima persona abbastanza classico. Il reale problema, a parte questa rigida separazione con l'open world, è una importante ripetitività di fondo che affligge una buona parte di queste missioni.

E con ripetitività intendiamo proprio un problema relativo al level design e allo stesso comparto artistico che, specie nelle fasi finali della campagna, ci obbliga a proseguire per decine di corridoi e stanze riproponendo sempre le stesse situazioni in termini di strutture, ostacoli, composizione delle aree e ondate di nemici da affrontare. Non possiamo quindi nascondere di essere arrivati al finale con il fiato corto, affaticati proprio a causa di questa importante ripetitività che talvolta ci ha sfiancato.

A titolo informativo, abbiamo impiegato 18 ore abbondanti per concludere la storia di Halo Infinite, dedicando molto tempo anche alle attività secondarie e totalizzando un 81% di completamento come indicato dall'apposito contatore.