Epic Games supporta il China Hero Project: Sony vuole più giochi cinesi su PS4 e PS5

Recentemente ha avuto luogo l'Unreal Open Day 2021 a Shanghai, un evento dedicato al motore di sviluppo di Epic Games. Durante questo evento, è stato dato un aggiornamento sul China Hero Project di Sony, che confermato che arriveranno più giochi cinesi su PS4 e PS5, anche grazie al supporto di Epic Games e del suo Unreal Engine 4 e 5.

Precisamente, l'informazione è stata riportata su Twitter - come potete vedere poco sotto - da Daniel Ahmad. L'analista, esperto del mercato cinese, ha riportato che Soeda Takehito - vice-chairman di Sony Interactive Entertainment Shanghai, ha parlato durante l'evento Unreal Open Day. Durante il suo intervento ha riconfermato il supporto al China Hero Project.

Ahmad spiega che Epic Games darà supporto per l'Unreal Engine 4 e l'Unreal Engine 5 agli sviluppatori cinesi che sono parte del China Hero Project. L'obiettivo finale è ovviamente quello di fare in modo che più giochi cinesi arrivino su PS4 e PS5.

Il China Hero Project ha permesso ad esempio l'arrivo di F.I.S.T: Forged in Shadow Torch e permetterà l'arrivo anche di giochi come l'atteso Lost Soul Aside.