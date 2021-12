Halo Infinite: su Steam la campagna conquista la prima posizione della top 10 globale

Halo Infinite ha raggiunto la vetta, cioè la prima posizione, della top 10 globale di Steam, dopo l'uscita delle recensioni del gioco. Considerando che sarà disponibile ufficialmente dall'8 dicembre 2021, quindi tra due giorni al momento di scrivere questa notizia, si tratta del primo risultato importante per il gioco di 343 Industries, che comunque di strada ne ha ancora molta da fare per essere dichiarato un successo completo.

Halo Infinite in prima posizione su Steam

Altro elemento interessante della classifica, quantomeno per il mondo di Microsoft, è la presenza di Forza Horizon 5 in settima posizione, segno che il gioco di corse di Playground ha una coda davvero lunga, considerando che è uscito da quasi un mese. Da segnalare anche Age of Empires IV in undicesima posizione, che di suo è disponibile da fine ottobre 2021. Insomma, nonostante la disponibilità sull'Xbox Game Pass PC di tutti i giochi citati, molti giocatori PC non hanno rinunciato ad acquistarli.

Per il resto segnaliamo la presenza in classifica dell'interessante Wartales, in nona posizione, e di Battlefield 2042 che, nonostante i molti giudizi negativi, non è ancora fuori dalla top 10. Buono anche il debutto in ottava posizione di Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice, l'espansione autonoma di Shadow Tactics.