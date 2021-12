Steam: Atlus ha aggiunto un gioco misterioso alla sua pagina

In casa Atlus si sta muovendo qualcosa, come fa intuire l'aggiunta di un gioco misterioso alla sua pagina Steam. Prima di oggi, i giochi di Atlus su Steam erano tredici. Ora sono diventati quattordici. Naturalmente la pagina del gioco non è ancora attiva, quindi non è possibile sapere di cosa si tratti.

Pagina di Atlus su Steam

Visto il periodo, la mente di molti è corsa subito ai The Game Awards 2021: che il gioco sia annunciato durante l'evento condotto da Geoff Keighley? Altri hanno sottolineato come quell'elenco potrebbe nascondere anche un nuovo DLC di un qualche gioco già pubblicato.

Detto questo, in questo momento mancano completamente dettagli utili per capire quale mossa di Atlus nasconda il "gioco misterioso", ma non saremmo troppo stupiti di un qualche annuncio a breve. Del resto SEGA, che possiede Atlus, ha fatto capire in più occasioni di voler puntare sempre di più sul PC, quindi avrebbe senso l'arrivo di un nuovo gioco, magari qualche port, di una delle sue etichette più prestigiose.

Impossibile non sognare Persona 5 Royal su Steam, ma non corriamo troppo e aspettiamo gli annunci ufficiali della compagnia.