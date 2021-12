Matrix, il risveglio: Un'esperienza su Unreal Engine 5, preload disponibile su PS5 e Xbox Series X

Matrix, il risveglio: Un'esperienza su Unreal Engine 5, da ora è disponibile per il preload su PS5 e Xbox Series X|S, con data di pubblicazione fissata al 9 dicembre, in occasione dei The Game Awards 2021.

Questa demo realizzata con l'Unreal Engine 5 era già trapelata nei giorni scorsi grazie a un leak del PlayStation Store. Ora che il preload è attivo, tuttavia, sono emersi i primi dettagli ufficiali su quello che possiamo aspettarci da questa esperienza interattiva, come ad esempio il fatto che è stata realizzata dai membri della troupe del film originale, inclusi la regista Lana Wachowski, Keanue Reeves e Carrie-Anne Moss.

"Preparati a un assaggio di narrazione e intrattenimento interattivi con UE5 in questa demo gratis con tecnologia in tempo reale e una componente cinematografica che supera ogni limite."

"Realizzato da membri della troupe del film originale, inclusa Lana Wachowski, insieme a Epic Games e associati, "Martrix, il risveglio: Un'esperienza su Unreal Engine 5" è un folle viaggio nell'universo distorto di Matrix, con la partecipazione di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Vuoi vedere cosa si può creare combinando la potenza di Unreal Engine 5 e PlayStation 5, Xbox Series X|S? Entra nel mondo di una delle saghe di film d'azione più emblematiche mai realizzate", recita la descrizione ufficiale.

Dalla descrizione possiamo intuire che più che un gioco si tratterà di una tech demo interattiva che metterà in mostra i muscoli dell'Unreal Engine su console, al tempo stesso offrendo un'esperienza unica per i fan della saga di Matrix. Come conferma anche Geoff Keighley su Twitter ne sapremo di più ai The Game Awards, dove per l'occasione ci sarà la world premiere di "Matrix, il risveglio: Un'esperienza su Unreal Engine 5".

Come accennato in precedenza, il preload da ora è disponibile su PS5 tramite PlayStation Store e su Xbox Series X|S su Xbox Store. Lo sblocco di "Matrix, il risveglio: Un'esperienza su Unreal Engine 5" avverrà il 9 dicembre in occasione dei The Game Awards 2021, che si svolgeranno alle 02:00 della notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre.