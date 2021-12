The Matrix Awakens per PS5: un'esperienza su Unreal Engine 5 trapela nel PS Store

The Matrix Awakens sembra essere un nuovo progetto basato sulla serie cinematografica The Matrix, trapelato dal PlayStation Store e destinato a PS5, definito come "un'esperienza su Unreal Engine 5", dunque forse una demo o magari un vero e proprio videogioco basato sulla serie.

Considerando l'attesa che si sta intensificando per The Matrix Resurrections, il nuovo film della serie in arrivo al cinema a gennaio 2022 e di cui abbiamo visto un nuovo teaser trailer proprio ieri, è probabile che questo The Matrix Awakens esista veramente e sia una sorta di demo giocabile, o comunque un progetto multimediale interattivo, sviluppato su Unreal Engine 5, come dimostra il poster allegato, riportato qui sotto.

The Matrix Resurrections, qui nella locandina, è un'esperienza su Unreal Engine 5

Per il momento non se ne sa praticamente nulla, tranne il fatto che sia destinato a uscire su PS5, secondo quanto riferito dall'utente di Reddit che ha pubblicato l'immagine e dal fatto che questa dovrebbe essere stata tratta proprio dai file del PlayStation Store.

Dal poster è difficile intuire alcunché: si tratta della classica iconografica di Matrix, con il profilo di una metropoli moderna e i classici caratteri del codice che traspaiono in sovrimpressione, con i font utilizzati tipicamente dalle locandine dei film in questione. "The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience" si legge nella parte alta dell'immagine, di per sé piuttosto esplicita, se non fosse che "esperienza" apre la porta a un sacco di possibilità diverse.

Sarà un gioco? Una sorta di demo di qualche tipo? Materiale promozionale interattivo? Tutte ipotesi probabili e interessanti, con l'aggiunta del fatto che, trattandosi di Unreal Engine 5, si tratterebbe di un progetto dotato di una base tecnologica avanzata e anche piuttosto inedita, visto che al momento non sono ancora disponibili giochi completamente sviluppati su tale engine. È probabile che qualche informazione al riguardo emerga nel corso dei Game Awards 2021, considerando che il film The Matrix Resurrections è previsto arrivare tra dicembre e gennaio.