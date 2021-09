The Matrix Resurrections: il primo trailer è spettacolare

Pubblicato finalmente il primo trailer di The Matrix Resurrections, davvero spettacolare, che mostra il ritorno sui grandi schermi di Neo / Keanu Reeves con un quarto capitolo a sorpresa, dopo anni di silenzio in cui la serie è stata considerata conclusa, visto anche il finale del terzo episodio che non lasciava in realtà molte aperture.

Il trailer era stato anticipato dall'apertura di un sito teaser, in cui scegliendo tra la pillola rossa o la pillola blu gli spettatori possono vedere alcune microsequenze della pellicola.

The Matrix Resurrections è diretto da Lana Wachowski, una delle due registe dei primi tre Matrix, e debutterà nei cinema e su HBO Max il 22 dicembre 2021. In Italia uscirà al cinema il 1° gennaio 2022. Recentemente Lilly Wachowski, sorella di Lana nonché coautrice dei primi tre film, ha spiegato perché non ha partecipato al quarto episodio.

Il film è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di "Aquaman"), Jessica Henwick (per la TV "Iron Fist", "Star Wars: Il Risveglio della Forza"), Jonathan Groff ("Hamilton", per la TV "Mindhunter"), Neil Patrick Harris ("Gone Girl - L'amore bugiardo"), Priyanka Chopra Jonas (TV "Quantico"), Christina Ricci (TV "Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story", "The Lizzie Borden Chronicles"), Telma Hopkins (TV "Amiche per la morte - Dead to Me"), Eréndira Ibarra (serie "Sense8", "Ingobernable"), Toby Onwumere (serie "Empire"), Max Riemelt (serie "Sense8"), Brian J. Smith (serie "Sense8", "Treadstone "), e Jada Pinkett Smith ("Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen", "Gotham" per la TV).

Lana Wachowski ha diretto il film da una sceneggiatura di Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, basato sui personaggi creati dai Wachowski. Il film è stato prodotto da Grant Hill, James McTeigue e Lana Wachowski. I produttori esecutivi sono Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman e Bruce Berman.

Il team creativo scelto da Wachowski dietro le quinte comprende i collaboratori di "Sense8": i direttori della fotografia Daniele Massaccesi e John Toll, gli scenografi Hugh Bateup e Peter Walpole, il montatore Joseph Jett Sally, la costumista Lindsay Pugh, il supervisore agli effetti visivi Dan Glass e i compositori Johnny Klimek e Tom Tykwer.