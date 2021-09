Metroid, il cosplay di Samus Aran di elena_cossette ci fa desiderare Metroid Prime 4

Vediamo questo cosplay di Samus Aran, la protagonsita della serie Metroid, realizzato dalla cosplayer messicana elena_cossette in modo impeccabile, tanto da farci desiderare ancora di più Metroid Prime 4.

Come potete vedere, si tratta della versione Zero Suit del personaggio, quella con indosso la tuta azzurra attillata, più leggera e pratica della Power Suit, ma decisamente meno protettiva in combattimento.

elena_cossette ha lavorato bene sia sul costume che sulla parrucca biondo ossigenato, che s'intona perfettamente alla tuta. Ma bando alle ciance e guardiamola con ammirazione:

Prima di partire per un lungo viaggio, vi consigliamo altri cosplay: il cosplay di C18 da mk_ays è fin troppo ammaliante, il cosplay di Mileena da Vkryp è perfetto, Ed Boon apprezza, il cosplay di Triss di natsumi mostra un perfetto abito verde, il cosplay di Himiko Toga di ariem._.cosplay è balneare, il cosplay di Rebecca Bluegarden di tiffanyswaan vi porterà nello spazio, il cosplay di Asuka da Shirogane_sama è quasi da spiaggia, il cosplay di Faye firmato Meg Turney si ispira al design classico, il cosplay di Raphtalia di shermie_cos, cosplay di Aphrodite di Lowcostcosplay è geniale, il cosplay di Eula di fraulein.milk sembra uscito dal gioco, il cosplay di Momo Yaoyorozu di Jannet ci riporta in piena estate, il cosplay di Camie di YuzuPyon mostra tutti i lati del personaggio; il cosplay di Hange Zoe da mk_ays è fedele all'originale; il cosplay di Ahsoka Tano firmato Alyson Tabbitha è fedelissimo; il cosplay di Faye Valentine di Giada Robin è esplosivo; il cosplay di Tifa di chocolatcos0 è sia elegante che combattivo; il cosplay di Nico Robin di hisokasfatgrorillagrip è aggressivo; il cosplay di Raiden Shogun di roxanne.kho è elettrizzante; il cosplay di Yoimiya da Shirogane_sama è da fuochi d'artificio; un cosplay di Tifa da aleahime con i capelli corti; il cosplay di Lisa di shinkijade ha anche gli effetti speciali; il cosplay di Misa Amane da Win_winry è gotico e fascinoso; il cosplay di 2B di anastasia.komori si svela con tre costumi diversi; il cosplay di Fischl di sakura.loli è ricco di fascino; il cosplay di Monika di isiabell è pronto a ossessionarvi.