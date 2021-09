The Rising of the Shield Hero: il cosplay di Raphtalia di shermie_cos

L'anime di The Rising of the Shield Hero è una delle produzioni giapponesi più apprezzate degli ultimi anni. Mentre i fan contano i giorni che li separano dalla seconda stagione, che andrà in onda ad ottobre 2021, la cosplayer shermie_cos ha deciso di ingannare l'attesa realizzando un riuscitissimo cosplay di Raphtalia.

Raphtalia è l'eroina della serie e l'instancabile compagnia del protagonista, Naofumi Iwatani. È praticamente la prima vera alleata dello Shield Hero, anche se inizialmente viene costretta ad ubbidirgli da un contratto di schiavitù. Nell'anime è un'abile ed agile spadaccina in grado anche di utilizzare magie illusorie. Al cosplay di sherie_cos non manca davvero nulla ed davvero di ottima fattura, come potrete notare dal post di Instagram di seguito:

Che ne pensate, vi è piaciuto il cosplay di Raphtalia realizzato da shermie_cos?

