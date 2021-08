Final Fantasy 7: un cosplay di Aerith da peachmilky_ in versione crocerossina

Final Fantasy 7 è uno dei titoli più seguiti e apprezzati di sempre e non solo dai giocatori. Gli indimenticabili personaggi del JRPG di Square Enix sono infatti molto apprezzati anche dai cosplayer, come dimostra il cosplay di Aerith realizzato da peachmilky_, in una particolare e accattivante versione da crocerossina.

Di cosplay dei personaggi di Final Fantasy 7 oramai ne abbiamo visto a bizzeffe, quindi ben vengano le idee originali, come ad esempio quella di aleahime che ha deciso di cavalcare l'onda dei trend di Twitter per realizzare un cosplay di Tifa con i capelli corti. Nel caso di peachmilky_ invece la cosplayer ha deciso di realizzare un cosplay di Aerith decisamente piccante e provocante, in netto contrasto con la controparte virtuale.

E voi che ne pensate, vi è piaciuto il cosplay da crocerossina di Aerith di peachmilky_? O preferite una versione più classica?

Se avete apprezzato Final Fantasy 7 allora vi consigliamo anche il doppio cosplay di Tifa realizzato da chocolatcos0 che è sia elegante che combattivo e il cosplay di Tifa firmato _kendelb che fa 9999 danni.

