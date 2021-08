Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di _kendelb fa 9999 danni

Final Fantasy 7 Remake è uno dei titoli più seguiti e apprezzati degli ultimi anni e non solo dai giocatori. Gli indimenticabili personaggi del JRPG di Square Enix sono infatti molto apprezzati anche dai cosplayer, come dimostra il cosplay di Tifa realizzato da _kendelb che vi proponiamo oggi.

Come potete notare nella foto qua sotto, la barista del Seventh Heaven è stata riproposta in maniera piuttosto fedele. C'è tutto: l'iconica canottiera bianca così come la gonna, le calze e i guanti neri caratteristici di Tifa. Per questo scatto _kendelb ha optato per una posa in equilibrio su una gamba sola. Una scelta che, come ammette lei stessa, le si è ritorta contro.

"Ho zero equilibrio, quindi ci è voluta un'eternità per questa foto. Per favore apprezzate i miei sforzi!" le parole della cosplayer. "Zero equilibrio ma fa 9999 danni", la simpatica risposta di un utente nei commenti di Instagram, segno che tutto sommato gli sforzi sono valsi la pena, vista l'ottima qualità dello scatto.

