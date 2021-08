Harley Quinn, il cosplay di CarryKey ha la meglio su Joker

Con l'imminente arrivo di The Suicide Squad - Missione Suicida nella sale cinematografiche, CarryKey ha pensato bene di deliziarci con un cosplay che offre una rappresentazione alternativa di Harley Quinn, che per una volta tanto si oppone e ha la meglio sul suo adorato Joker, interpretato dal cosplayer victor.lusher.

Solitamente siamo abituati a vedere "Mr. J" approfittarsi della pericolosa, ma ingenuamente innamorata, Harley Quinn. La rappresentazione di CarryKey tuttavia si discosta molto da questo scenario. Come potete vedere dallo scatto qui sotto, un Joker tremendamente sfigurato è legato mentre la bella Harley al suo fianco se la ride con soddisfazione, con quel pizzico di follia negli occhi che si addice benissimo al personaggio.

La versione di Harley Quinn scelta da CarryKey si discosta molto da quella interpretata da Margot Robbie nei film della Suicide Squad e in Birds of Prey, così come da quella di Sucide Squad: Kill the Justice League, il nuovo titolo di Rocksteady Studios in arrivo nel corso del prossimo. Piuttosto si avvicina alla Harley Quinn dei fummetti DC Comics New 52.

Cosa ne pensate del cosplay di Harley Quinn di CarryKey con Joker? Vi è piaciuto o preferite una rappresentazione più classica del rapporto amore / odio della coppia più pazza di Gotham City?