Pokémon Unite: nuovo update introduce la funzione Spectate, buff e nerf

Allenatori di Pokémon Unite preparatevi! Alle 9:00 di domani, mercoledì 4 agosto, sarà disponibile il primo update del MOBA di TiMi Studio Group The Pokémon Company. L'aggiornamento includerà una serie di modifiche al bilanciamento di numerosi Pokémon, bug fix e anche la nuova feature Spectate.

TiMi non ha fornito molti dettagli sulla funzione Spectate, ma come suggerisce il nome, dovrebbe trattarsi della classica modalità "Spettatore" che permette di visionare i match di altri giocatori. La nuova feature verrà introdotta sotto forma di "test". Per questo motivo sarà disponibile solo fino al 6 agosto. Ovviamente se il responso dei giocatori di Pokémon Unite sarà soddisfacente ci aspettiamo che questa funzione venga introdotta in via definitiva con un futuro aggiornamento.

Pokémon Unite

Per quanto riguarda le modifiche al bilanciamento, gli sviluppatori hanno ritoccato le statistiche e la potenza degli attacchi di numerosi Pokémon. Uno dei cambiamenti di maggior peso riguarda Charizard, che grazie all'update otterrà un cospicuo buff ai danni e al cooldown della mossa Flamethrower, così come un upgrade a Fire Punch e Fire Blast.

Per la gioia di chi gridava al nerf per la mossa Hex di Gengar riceverà un depotenziamento. Infine verranno apportati dei non meglio specificati bugfix agli attacchi di alcuni Pokémon, come Lucario e Greninja.

Potrete leggere le note complete dell'update sul sito ufficiale di Pokémon Unite a questo indirizzo. Nel frattempo secondo i dataminer Blissey, Greedent e Sylveon potrebbero essere i prossimi combattenti di Pokémon Unite.