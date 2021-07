Pokémon Unite: Blissey, Greedent e Sylveon potrebbero essere i prossimi combattenti, per i dataminer

Secondo alcuni dataminer, TiMi Studio ha in serbo diverse novità per Pokémon Unite. Studiando il codice di gioco, infatti, hanno trovato molti riferimenti a Blissey, Greedent e Sylveon che, con tutta probabilità, saranno i prossimi combattenti che si uniranno al roster di Pokémon Unite. Questi dataminer, però hanno anche trovato diversi riferimenti a numerosi altri pokémon che arriveranno in qualche forma nel gioco.

Secondo Eclipse all'interno del codice della beta di Pokémon Unite Ver. 0.3.0.2, ovvero l'ultima prima del lancio, sarebbero presenti righe di codice di Blissey, Greedent e Sylveon, i tre pokémon che con ogni probabilità si uniranno al roster di gioco.

All'interno del codice ci sono anche riferimenti di:

Nidoking

Venonat

Tauros

Toxicroak

Carnivine

Joltik

Galvantula

Aegislash

Toxapex

Stufful

Pyukumuku

Articuno

Jirachi

Victini

Xerneas

Non si sa se tra questi si nasconde qualche altro personaggio o si tratterà di nuovi pokémon selvatici che andranno a popolare le mappe.