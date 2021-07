Chainsaw Man: il cosplay di Jessica Nigri è incredibile

Si può dire tutto di Jessica Nigri, ma non le si può non riconoscere l'eccezionale talento nel creare i costumi che indossa. Anche in questo caso la "regina dei cosplay" ha dato sfoggio delle sue capacità, realizzando un incredibile costume di Chainsaw Man.

A chi non conoscesse il manga, possiamo dire che si tratta di una serie scritta e illustrata da Tatsuki Fujimoto. La serie è stata pubblicata sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 3 dicembre 2018 al 13 dicembre 2020 e parla di Denji, un orfano senzatetto che fa amicizia con Pochita, il Diavolo Motosega. Insieme si guadagnano da vivere cacciando Diavoli sottobanco per la Yakuza.

La Nigri ha deciso di creare un costume di questo complesso protagonista e lo ha fatto in maniera esemplare. Non deve essere stato semplice, visto che ha dovuto creare le tre motoseghe, due sulle mani e una sulla testa, oltre che il ghigno malefico sul volto. Il risultato è stupefacente, impreziosito dal filtro utilizzato per le foto, che le fa sembrare il fumetto. Davvero complimenti