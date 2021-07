Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di likeassassin è nostalgico

Final Fantasy 7 Remake è, dopo più di un anno dall'uscita, ancora uno dei giochi preferiti di moltissimi appassionati. Ovviamente il merito è (anche) dei personaggi, che sin dagli anni novanta ci fanno sognare con le loro storie dolci e malinconiche. Tra i vari, Tifa è la preferita di molti giocatori e, ora, likeassassin ci propone il proprio cosplay.

Il costume di Tifa di likeassassin è di alta qualità, ma la parte più interessante è il messaggio condiviso insieme al cosplay. Come potete vedere, la cosplayer spiega di essere legata a tutti i costumi che ha utilizzato durante la propria carriera. Voleva vendere il costume della guerriera di Final Fantasy 7 Remake, ma infine ha deciso di tenerlo pur non avendo spazio e pur continuando ad accumularne di nuovi. Questo perché ogni cosplay racchiude ricordi preziosi. likeassassin ci ricorda quindi che anche il cosplay è un modo per mostrare la propria passione e vivere grandi esperienze.

Cosa ne pensate del cosplay di Tifa di likeassassin? La protagonista di Final Fantasy 7 Remake è stata ricreata nel modo migliore, oppure avete visto versioni più fedeli all'originale?