FIFA 22: la telecronaca italiana è affidata a Lele Adani e Pierluigi Pardo, è ufficiale

EA ha annunciato che Lele Adani, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore, farà la telecronaca italiana di FIFA 22 al fianco di Pierluigi Pardo. Adani è stato scelto per questo ruolo in base all'esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile di commentatore energico e coinvolgente.

EA spiega che "Adani offrirà la sua esperienza sia come calciatore professionista, sia come commentatore televisivo. Lo stile inconfondibile di Adani, che enfatizza le prodezze dei giocatori e presta particolare attenzione alle dinamiche di campo, è una scelta naturale per l'esperienza che HyperMotion porta."

Lele Adani ha dichiarato: "Sono davvero felice di annunciare l'inizio della mia collaborazione con EA SPORTS a partire da FIFA 22. Poter essere la voce del commento tecnico per il più prestigioso e autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso. Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo e la mia passione per fornire un commento innovativo che unisca l'aspetto tecnico e il sentimento per tutti gli appassionati di FIFA e, in generale, del nostro amato calcio...Vamos!"

A fianco di Lele Adani vi sarà Pierluigi Pardo, confermato per la sua ottava stagione consecutiva come voce della telecronaca di FIFA 22. Pardo afferma: "Sono felicissimo di aver prolungato il mio rapporto con EA SPORTS. Essere la voce ufficiale di FIFA 22 è un riconoscimento ineguagliabile e anche un bel divertimento visto che, sia pure con modesti risultati, ne sono un giocatore. L'arrivo di Lele è una bellissima notizia e non vedo l'ora di fare coppia con il suo stile unico e la sua passione. Ci divertiremo!".

Maurizio Finocchiaro, Country Manager per l'Italia di EA, ha dichiarato: "Lele Adani è una personalità iconica nel mondo del calcio e la sua esperienza come giocatore di alto livello, e ora come incredibile commentatore, aggiungerà grande valore. Il titolo di quest'anno porterà l'esperienza più autentica e realistica di sempre, e siamo entusiasti di aggiungere la competenza e le intuizioni di Lele alla versione italiana di FIFA 22".

