FIFA 22: nuovi Eroi FUT confermati da EA, con altri campioni del passato

FIFA 22 porterà con sé nuovi Eroi FUT per la modalità Ultimate Team, che consentiranno di festeggiare alcuni dei calciatori più rappresentativi della storia del calcio attraverso il rilascio di questi personaggi da collezionare.

Con gli Eroi FUT, Electronic Arts rilascerà nuovi oggetti ispirati ai momenti indimenticabili che hanno trasformato questi giocatori in veri e propri idoli dei tifosi. In FIFA 22, arriverà dunque una nuova mandata di queste glorie più o meno classiche del calcio, da diversi periodi e campionati.

FIFA 22, vediamo i nuovi Eroi FUT

Gli Eroi FUT godono di un'intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo che garantisce un legame club verde con qualsiasi giocatore dello stesso campionato, oltre al legame classico per nazionalità, offrendoti nuovi modi per creare la rosa dei tuoi sogni e rivivere alcuni dei momenti più memorabili della storia del calcio in FUT 22. I calciatori presentati in questo caso sono i seguenti: