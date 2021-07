New World e GPU rotte: oltre alle GeForce RTX 3090 spuntano altri modelli affetti?

Prosegue la diatriba sullo strano caso delle GPU che sembrano essersi rotte a causa dell'uso della beta di New World, con altre testimonianze che puntano ancora sulla possibile connessione fra il gioco e gli incidenti tecnici e sembrano espandersi anche ad altri modelli di schede grafiche, oltre alle GeForce RTX 3090.

Secondo Igor Wallossek di Igor's Lab, potrebbe esserci un problema di progettazione legato in particolare ai prodotti di EVGA, ma la questione continua ad essere dubbia, considerando che anche altri modelli sembrano incorsi nella rottura in connessione con l'uso di New World.

Dopo i primi casi in cui sembrava che fosse il gioco di Amazon a rompere le schede grafiche è giunta la risposta ufficiale con gli sviluppatori che negano le accuse, ma alcuni continuano a credere nell'eventualità di un collegamento tra le due questioni.

Il noto youtuber JayzTwoCents ha indagato in particolare sulla questione, non riuscendo a replicare il problema dopo l'aggiornamento di New World con la più recente patch ma raccogliendo altre testimonianze di rotture precedenti che sembrano riguardare una più ampia serie di GPU, come visibile nel tweet riportato qui sotto.



La questione continua ad essere molto dubbia, considerando la stranezza di un gioco che possa portare al brick di elementi hardware, ma nel frattempo in diversi hanno sottolineato comunque l'ottima gestione del problema da parte di EVGA, che ha proceduto senza troppi problemi alla sostituzione dei prodotti rotti, sebbene sia da capire a questo punto se possa veramente esserci un difetto di fabbricazione su questa particolare marca di GPU.