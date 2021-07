The Last of Us: il cosplay di Joel di alfakote è elogiato anche da Naughty Dog

È passato oramai un anno dall'uscita di The Last of Us Parte 2, ma il mondo del cosplay non ha certo perso la propria passione per i personaggi creati da Naughty Dog. Un esempio è quanto realizzato da alfakote, che ha realizzato un'incredibile versione di Joel nella versione del primo capitolo.

La fotografia che mostra alfakote nei panni di Joel è oggettivamente di alta qualità ed è stata apprezzata anche da Naughty Dog, che l'ha condivisa tramite il proprio profilo Instagram. Il cosplayer ha realizzato un versione perfetta del sopravvissuto, con tanto di camicia ed equipaggiamento identici a quelli che Joel indossa in certe fasi di The Last of Us. Inoltre, è disponibile un secondo scatto che ritrae un ottimo clicker, una delle creature mostruose di The Last of Us.

Cosa ne pensate del cosplay di alfakote di Joel? Il personaggio di The Last of Us è stato ricreato nel modo migliore, a vostro parere, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?