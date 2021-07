Black Widow: il cosplay di Natasha Romanoff di kalinka.fox è identico a Scarlett Johansson

Non è semplice realizzare un cosplay della Black Widow degli Avengers cinematografici. Non tanto per il costume, quanto perchè è difficile riuscire ad assomigliare a Scarlett Johansson. Eppure il cosplay di kalinka.fox di Natasha Romanoff riesce proprio in questo: riuscire a replicare fedelmente il fascino della Vedova Nera.

La modella è avvolta in una tuta di pelle nera, corredata di cintura iper-tecnologica, guanti e tutto il resto. Anche i capelli sono molto simili a quelli sfoggiati dalla Nomanoff nel film a lei dedicata. Il resto lo fa il bel volto di kalinka.fox, oltre che lo sguardo provocante, perfetto per questo personaggio che combina fascino ad un'intelligenza altrettanto letale.

Seppur con delle differenze, la Romanoff cinematografica ha mantenuto molte delle sue caratteristiche più tipiche, come una grande preparazione culturale, una notevole capacità nei combattimenti e la capacità di sedurre chiunque, persino Hulk.