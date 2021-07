Loki, il cosplay di Sylvie da Madsfive è da maestra degli inganni

La serie TV Loki, su Disney+, è molto recente ma a quanto pare i suoi personaggi sono già entrati nel cuore del pubblico, in particolare per quanto riguarda Sylvie, protagonista di questo cosplay da parte di Madsfive veramente ben fatto.

Sylvie Laufeydottir, interpretata da Sophie Di Martino, è una variante di Loki Laufeyson, una vera e propria divinità degli inganni parallela al Loki che conosciuta dal Marvel Cinematic Universe e per certi aspetti ancora più pericolosa e abile di quest'ultimo, prima ricercate dalla Time Variance Authority.

Visto il successo riscosso dal personaggio all'interno della nuova Serie TV di Marvel, era solo questione di tempo prima che iniziassero a comparire anche i cosplay legati alla divinità femminile in questione, e infatti ecco qua un ottimo esempio da parte di Madsfive, che si pone subito ai vertici della categoria.

La reinterpretazione di Madsfive è davvero notevole, con la modella che è riuscita a ricostruire alla perfezione la particolare armatura del personaggio e la sua corona con le corna, nonché replicandone lo sguardo fiero e intenso, come si conviene a una divinità seducente ed edonista come Loki, in tutte le sue versioni e interpretazioni.