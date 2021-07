NieR: Automata, il cosplay di 2B di deathtakesprecedence è pieno di classe

2B, la protagonista di NieR: Automata, continua a essere una delle preferite dalle cosplayer di tutto il mondo, probabilmente per la sua natura sfaccettata e per il fascino gotico del suo costume. Il cosplay di deathtakesprecedence dimostra inoltre che può essere un personaggio di gran classe.

La foto del cosplay è stata scattata evidentemente su di un set, visto il fondale uniforme e l'illuminazione non proprio naturale. Il tutto è stato fatto per sottolineare la bellezza della posa assunta da deathtakesprecedence, che sembra voler far ballare la sua 2B, pur mantenendone la malinconia di fondo.

Complessivamente si tratta di un lavoro molto riuscito, sia per il costume, riprodotto in modo accuratissimo, sia per l'insieme del progetto, che valorizza enormemente il personaggio.

