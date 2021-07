Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di thekristenlanae ha i sostegni che servono

Realizzare un cosplay perfetto della Aphrodite di Record of Ragnarok non è affatto semplice. Anzi, è quasi impossibile, considerando che non bisogna solo cucire un costume e pettinarsi a tema, ma occorre anche battere le palestre per trovare due sostegni umani degni di quelli che reggono il prosperoso seno della dea nella serie giapponese.

La cosplayer thekristenlanae ce l'ha fatta e propone una dea della bellezza quasi perfetta, con tanto di servitori pitturati. Molti cosplay di Aphrodite peccano tantissimo da questo punto di vista, con le mani degli uomini che sembrano spesso afferrare le ghiandole mammarie. Qui invece i nostri fanno ciò che si vede nella serie, ossia la vece di un reggiseno, senza azzardarsi a trascendere, per non far arrabbiare la loro potente padrona.

Record of Ragnarok racconta di un torneo in cui divinità di ogni pantheon e umani di ogni nazione si affrontano per decidere il destino del genere umano.

Se volete altri cosplay, guardate quello di Urbosa di Cutiepiesensei, di Aphrodite di aleixahitori_yume di Asuka di win_winry, quello di Mera di armoredhearthcosplay, quello di Azzurra di eki_holic, di Adamo di _elly._.baxter_, quello della Vedova Nera di missbricosplay, di Sylvie di madsfive, quello di Lisa di anastasia.komori, quello di Ida Emean di ladalyumos, di Freezer di freza_sama, quello di Harley Quinn firmato Shirogane-sama, Zelda in versione Gerudo di japp_leack, quello di Beidou di shermie_cos, quello di Morrigan firmato Lada Lyumos e quello di Lisa di aoimomoko.