The Witcher: il cosplay di Ida Emean di ladalyumos è speciale

ladalyumos ha realizzato un cosplay di The Witcher davvero speciale con protagonista Ida Emean aep Sivney. Si tratta di una maga elfa, uno dei membri più apprezzati della Loggia delle Maghe.

Si tratta di un personaggio che in The Witcher 3 ha aiutato Geralt e Yennefer con Uma, uno strano essere, collegato con la ricerca di Ciri. Ida rivelò che Uma era stata colpita da una potente maledizione nella Lingua Dimenticata. Diede ai due consigli su come spezzare la maledizione.

ladalyumos ha voluto replicare lo stile molto sensuale della maga (come tutte le maghe dell'universo di The Witcher), con un vestito molto scollato e una folta capigliatura rossa. Belli anche i dettagli della collana, le orecchie a punta e il trucco leggero.