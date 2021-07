Death Stranding Director's Cut: chi lo possiede su PS4 può acquistare la versione PS5 in sconto

Chi già possiede la versione PS4 di Death Stranding Director's Cut potrà acquistare la versione PS5 a un prezzo scontato, senza cioè dover acquistare una delle diverse edizioni del gioco. Il prezzo USA per l'upgrade, chiamato Death Stranding Director's Cut Digital Deluxe Edition Upgrade, è di dieci dollari, quindi abbastanza ragionevole e in linea con quello dell'upgrade di Ghost of Tsushima.

Le informazioni in merito si trovano direttamente sul PlayStation Store:

Se possiedi già la versione PS4 di DEATH STRANDING, puoi ricevere l'edizione deluxe digitale per PS5 DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT a prezzo scontato e non hai bisogno di acquistare questo prodotto. I possessori di una versione fisica del gioco per PS4 devono inserire tale versione nella console PS5 ogniqualvolta vogliano scaricare o giocare alla versione digitale del gioco per PS5. I possessori della versione fisica del gioco per PS4 che acquistano la console PS5 Digital Edition che non include l'unità disco non potranno ottenere la versione PS5 a prezzo scontato.

Per il resto Death Stranding Director's Cut potrà essere acquistato in edizione standard o nella Digital Deluxe Edition che contiene:

L'edizione include: