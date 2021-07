State of Play, tutti gli annunci: da Death Stranding Director's Cut a Deathloop

Lo State of Play di luglio 2021 è appena finito e vale la pena di fare un recap di tutto ciò che è stato presentato e annunciato per PS4 e PS5 durante i poco più di 30 minuti che è durato, in particolare i due titoli più attesi: Deathloop e Death Stranding Director's Cut.

L'evento si è aperto con Moss Book II per PlayStation VR, seguito di uno dei titoli più apprezzati per il visore VR di Sony, quindi è proseguito con diversi indie:

Quindi sono arrivati quelli che possiamo considerare i pezzi forti della serata: