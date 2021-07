Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, gameplay video della Villa Tsuzumi

SEGA ha pubblicato un nuovo video di gameplaydi Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles durante lo State of Play, col gameplay della Villa Tsuzumi.

Il video mostra il classico sistema di combattimento di CyberConnect2, che mescola scene di azione con una narrazione molto intrecciata con il gameplay. I fan della serie, inoltre, riconosceranno anche una grande somiglianza con l'anime originale, sia dal punto di vista dell'estetica, sia da quella dello svolgimento della storia. Si seguirà, quindi, l'epopea di Tanjiro Kamado e di sua sorella Nezuko, che si dovranno fare strada attraverso tanti combattimenti sanguinosi, fortunatamente affiancati da un cast di alleati sempre più nutrito.

Demon Slayer è senza dubbio uno dei giochi più attesi al mondo, dato che l'anime è in questo momento una delle serie televisive più viste ed apprezzate dell'intero pianeta, capace di frantumare record su record. Il lavoro di SEGA e CyberConnect2 sembra proprio voler intercettare quei fan, proponendo loro un'esperienza molto fedele a quella originale, non scadendo, però, nel classico tie-in.

Il gioco, infatti, sembra di qualità assoluta, come anche i valori produttivi, visibili anche in un ottimo doppiaggio in lingua inglese. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles arriverà su tutte le console il 15 ottobre 2021.