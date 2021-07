Ghost of Tsushima Director’s Cut: aggiornamento da PS4 a PS5 costerà 10 dollari

Oggi Sony e Sucker Punch hanno annunciato la Ghost of Tsushima Director's Cut. Si tratta di una versione riveduta, corretta ed espansa dell'ottimo open world dello sviluppatore americano. Fare l'upgrade a questa versione costerà 19,99 dollari per tutti coloro che possiedono il Ghost of Tsushima originale per PlayStation 4. Nel caso, però, in cui si voglia ottenere Ghost of Tsushima Director's Cut in versione PS5 bisognerà spendere 10 dollari in più. In altre parole l'aggiornamento da PS4 a PS5 di Ghost of Tsushima Director's Cut costerà 10 dollari.

A dirlo in maniera piuttosto chiara è la versione americana del Blog PlayStation. In Italia queste informazioni non sono presenti e per questo motivo abbiamo contattato Sony per capire quali saranno i costi della versione europea del gioco.

Questa espansione di Ghost of Tsushima contiene, oltre a tanti oggetti estetici, nuove armi e armature, anche una nuova avventura per Jin e costerà 19,99 dollari in USA. Nel caso in cui si voglia approfittare anche di tutti i miglioramenti grafici pensati per PS5 bisognerà spendere 10 dollari in più.

I prezzi USA di Ghost of Tsushima Director's Cut

Una patch, infatti, introdurrà per tutti nuove opzioni di accessibilità per i controller, nuovi aggiornamenti per il photo mode e opzioni per attivare il target lock, ma tutti i miglioramenti grafici annunciati con la Ghost of Tsushima Director's Cut saranno celati dietro il paywall.

Tutti gli aggiornamenti di Ghost of Tsushima: Legends saranno, invece, gratuiti.