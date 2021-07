ELEX 2: un video mostra il gioco in azione

THQ Nordic ha pubblicato il primo trailer di ELEX 2 per mostrare il gameplay del gioco. Il video, che trovate in testa alla notizia, mostra il personaggio guidato dal giocatore che cammina in diversi ambienti. L'atmosfera sembra essere in linea con quella del primo ELEX, mentre la grafica sembra essere migliorata, anche se ovviamente non bisogna aspettarsi una produzione tripla A.

Nel video vengono anche mostrate delle sequenze di dialogo e dei combattimenti. Non mancano delle sequenze di volo, una delle caratteristiche che potrebbero fare la differenza, dando maggiore profondità all'avventura.

Insomma, come tutti i titoli di Piranha Bytes, ELEX 2 sembra essere un gioco da tenere d'occhio soprattutto per le sue caratteristiche ludiche, più che per quelle tecniche.

Per saperne di più, leggete la nostra anteprima di ELEX 2 di fresca pubblicazione. Per il resto vi ricordiamo che il gioco sarà pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.