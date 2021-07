Avowed è diverso da Skyrim, Phil Spencer vuole che sia il miglior gioco di Obsidian

Avowed resta un oggetto alquanto misterioso, pur essendo indubbiamente uno dei giochi più attesi tra quelli in sviluppo presso Xbox Game Studios, visto che si tratta del nuovo RPG da parte di Obsidian: dunque accogliamo con curiosità alcune affermazioni da parte di Phil Spencer, il quale ha voluto specificare come il gioco sarà diverso da Skyrim e dalla serie The Elder Scrolls in generale.

Chi conosce Obsidian sa già quanto i loro RPG possano essere molto diversi da quelli Bethesda, cosa visibile anche nella differente interpretazione di una stessa serie con Fallout: New Vegas rispetto a Fallout 3, dunque il rischio di sovrapposizione e confronto con The Elder Scrolls è sempre stato relativo, ma non c'è dubbio che un RPG in prima persona ad ambientazione fantasy si porti dietro un paragone quasi obbligato con la serie Bethesda.

Avowed: l'impostazione in prima persona e l'ambientazione fantasy fanno scattare automaticamente i paragoni (impropri) con The Elder Scrolls

Ora che entrambe le compagnie sono all'interno di Xbox Game Studios e che Phil Spencer può toccare con mano tutti e due i brand, possiamo però ascoltare quello che ha da dire al riguardo: "Avowed sarà un fantastico nuovo RPG core fantasy", ha spiegato il capo di Xbox, come riportato da CoreXbox.

"Avrà delle differenze sostanziali con la serie The Elder Scrolls e anche rispetto a quanto è stato fatto in passato. Il mio piano è dare al team tutto il tempo necessario e le risorse di cui hanno bisogno per sviluppare il gioco, perché io stesso voglio che questo nuovo titolo sia il miglior prodotto da parte di Obsidian Entertainment".

Per il momento, tutto quello che abbiamo visto di Avowed rimane il teaser trailer che venne mostrato all'epoca del primo Xbox Showcase su Xbox Series X, ma secondo alcuni Obsidian sarebbe pronta per mostrarlo presto, nonostante l'uscita sia probabile verso il 2023.