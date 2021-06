Avowed verrà mostrato presto dice Obsidian, uscirà nel 2023 secondo Jeff Grubb

Avowed è stato uno dei grandi assenti di una conferenza Xbox e Bethesda all'E3 2021 comunque davvero ricca di giochi e novità, tuttavia sembra che il gioco Obsidian sia vivo e vegeto e forse anche a buon punto con lo sviluppo, tanto che il team ha riferito che verrà mostrato "presto", mentre secondo il solito Jeff Grubb il suo periodo di uscita dovrebbe essere il 2023.

Obsidian si è fatta vedere allo showcase con Grounded e la sorpresa The Outer Worlds 2, mentre Avowed non è stato mostrato, nonostante il suo trailer fosse presente all'Xbox Showcase dell'anno scorso, cosa che potrebbe aver deluso parecchi utenti in attesa di questo interessante RPG ambientato nel mondo di Eora, ovvero quello di Pillars of Eternity.

Avowed è un interessante RPG in prima persona da Obsidian, ambientato nel mondo di Eora

Il titolo è stato comunque menzionato da Microsoft in un nuovo post sul Xbox Wire, dove è stato riferito che verrà mostrato presto: "Per coloro che si stessero chiedendo che fine ha fatto Avowed, il team è al lavoro per costruire qualcosa che i fan dei nostri giochi e dell'universo di Pillars of Eternity ameranno", ha riferito Obsidian, "Sebbene non abbiamo mostrato nulla in questo momento, non vediamo l'ora di far vedere ciò a cui stiamo lavorando presto".

Insomma, non c'è nessuna tempistica ufficiale ma è probabile che non ci sia da aspettare un altro anno prima di poter vedere qualcosa su questo RPG in prima persona. Secondo Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat e noto insider - dunque una fonte non ufficiale ma che può essere considerata affidabile - Avowed sarebbe previsto per il 2023, insieme a diversi altri giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios. Per quanto riguarda questo e il prossimo anno, dunque, ci sarà spazio per altri titoli ma Avowed ha bisogno di ancora un po' di tempo prima di arrivare a compimento.