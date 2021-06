Forza Horizon 5, l'anteprima

Con un colpo di coda abbastanza inaspettato, la serie Horizon batte Forza Motorsport, mostrandosi durante l'attesa conferenza E3 2021 di Xbox e Bethesda con un video di gameplay sostanzioso e una data d'uscita ravvicinata. Vediamo più da vicino nell'anteprima di Forza Horizon 5 quali sono le maggiori novità che propone questo gioco in uscita (anche attraverso l'Xbox Game Pass) su Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows e Xbox Cloud Gaming il 9 novembre 2021.

Nuovo festival, nuova location Forza Horizon 5: il Messico si presenta come un territorio vasto e vario Ciò che caratterizza da sempre la serie di Forza Horizon è il grande mondo aperto creato dal team di Playground Games. Dal desertico Colorado, alle assolate coste sud europee, fino ad arrivare all'esotica Australia e allo "stagionale" Regno Unito, le gomme delle nostre auto hanno solcato le strade di territori diversi e peculiari, sempre più dettagliati e sconfinati. Forza Horizon 5 ci porterà in Messico, all'interno di quella che è stata definita dagli stessi sviluppatori l'area di gioco più grande che abbiano mai realizzato. Forza Horizon 5: le stagioni garantiranno una ciclicità di eventi atmosferici peculiari Stando a quanto rivelato, la mappa comprende un discreto numero di biomi, tra cui zone desertiche, piccoli e grandi centri urbani, foreste pluviali con antiche rovine, canyon e perfino un vulcano, la Gran Caldera, il quale rappresenterà la zona della mappa più alta mai raggiunta da un Forza Horizon. Tornano anche i punti d'interesse, con luoghi e opere d'arte reali fedelmente riprodotti. Inoltre, sembra confermato il ritorno delle stagioni con rotazione settimanale (come accadeva in Forza Horizon 4), che porterà con sé eventi atmosferici diversificati, dalle tempeste di sabbia ai temporali tropicali. Risulta lampante, quindi, un certo interesse per la spettacolarizzazione degli scenari, marchio di fabbrica anche dei precedenti capitoli, caratterizzati dalle indimenticabili gare speciali contro i più svariati veicoli, dai treni ai caccia. Siamo sicuri che queste gare non mancheranno nel nuovo capitolo e che, anzi, verranno valorizzate proprio dai fattori meteorologici avversi che potrebbero abbattersi sul giocatore in qualsiasi momento.

Lo stacco grafico Forza Horizon 5: il dettaglio dei veicoli è, come sempre, sconvolgente I titoli della serie Forza puntano, ovviamente, a mostrare la potenza di calcolo delle console Microsoft (nonostante la loro disponibilità anche per PC) attraverso un comparto grafico sempre all'avanguardia, garantito dal protagonismo di autovetture che, grazie a una buona modellazione, a un sapiente utilizzo delle texture e a un'illuminazione all'altezza, riescono a restituire un colpo d'occhio sicuramente più convincete e immediato di un qualsiasi essere umano ricreato digitalmente. Oltre al dettaglio dei veicoli (che sarà affiancato dal ray tracing, ma solo nella modalità ForzaVista), il team di Playground sembra aver posto molta attenzione nella realizzazione degli ambienti. Durante la presentazione si è parlato di fotogrammetria per creare i cangianti panorami centro americani, oltre all'utilizzo in fase di sviluppo di ventiquattro ore di riprese ad altissima risoluzione dei cieli messicani, che rendono possibile un cambiamento dell'illuminazione più fedele alla realtà. Quest'ultima trova ulteriore supporto nell'implementazione della luce volumetrica, che fornisce profondità e rarefazione dell'aria, particolarmente d'effetto nelle zone sopraelevate, dalle quali è possibile scorgere il mondo di gioco per diversi chilometri.

Modalità di gioco Forza Horizon 5: le spedizioni sono il nuovo cavallo di battaglia della campagna principale Il video di gameplay di Forza Horizon 5 ha mostrato una modalità della campagna abbastanza interessante, che risponde al nome di Spedizioni. Stando a quanto mostrato, sarà possibile imbarcarsi in queste avventure per espandere i confini del festival e trovare nuove location per gare ed eventi speciali. Questo tipo di incarico farà parte della Storia Horizon, dove saremo noi a decidere le sorti delle missioni relative a nuovi personaggi di gioco che incontreremo durante la campagna principale. Ovviamente, non può mancare la componente multiplayer, espansa ulteriormente grazie all'aggiornamento dei server Horizon Live, che permetteranno a un più vasto numero di giocatori di popolare la mappa di gioco nella modalità Horizon Open, ovvero il classico PvP. In questa modalità potremo esplorare liberamente la mappa in compagnia di altre persone e, al contempo, partecipare al volo a gare, sfide ed eventi. Fa il suo ritorno la modalità The Eliminator, la battle royale di Forza Horizon, che qui sembra uscire dai confini delle arene per raggiungere l'open world vero e proprio. Forza Horizon 5: le gare online rimangono una prerogativa imprescindibile per la serie Per organizzarsi con i vari giocatori, troviamo un'evoluzione dell'intelligenza artificiale che ci guidava nei precedenti capitoli, qui chiamata Forza LINC (non è un errore di battitura), la quale ci permette di comunicare velocemente con chi ci circonda e di impostare varie destinazioni senza aprire la mappa di gioco. Poco si sa ancora dell'Horizon Tour, una modalità che permetterà a diversi giocatori di sfidare Drivatars (impostati su una difficoltà moderata, stando a quanto rilasciato) in gare che porteranno da una parte all'altra del mondo di gioco, come in una sorta di Gran Tour. Si è parlato anche di Horizon Arcade, ovvero eventi che hanno luogo regolarmente in giro per la mappa e che permettono di partecipare senza bisogno di caricamenti di sorta (un po' come accadeva con i Forzathon del precedente capitolo). In questo caso, hanno mostrato un minigioco, Piñata Pop, nel quale bisogna distruggere il maggior numero di pignatte possibili collaborando con il proprio gruppo di amici per trovarle. Infine, è stato annunciato l'EventLab, un laboratorio nel quale verranno messi a disposizione diversi strumenti utili per creare gare o modalità intere, andando a modificare i più svariati elementi di gioco, perfino le regole fondamentali.

Le auto, vere protagoniste del gioco Forza Horizon 5: la AMG Project One Forza Edition sarà, molto probabilmente, l'auto di punta del quinto capitolo Pur non avendo ancora rilasciato una vera e propria lista dei veicoli che verranno introdotti all'interno di Forza Horizon 5, sono state comunque gettate le basi riguardo quanto possiamo aspettarci. Playground Games ha annunciato che saranno disponibili centinaia tra le migliori auto al mondo. Da quanto abbiamo potuto vedere, la vettura di punta (che quasi sicuramente occuperà anche l'immagine di copertina del gioco) è la AMG Project One Forza Edition, ma durante il trailer si sono scorte diverse altre automobili, tra Chevrolet, McLaren e Mitsubishi, con un protagonismo particolarmente marcato dei fuoristrada, che saranno senza ombra di dubbio i veicoli più indicati per le spedizioni esplorative della campagna principale. Riguardo alle auto, è stato confermato che sarà possibile customizzarle in modo molto più approfondito che in passato, con migliorie sia prestazionali che visive, attraverso cui i giocatori potranno dare un tocco personale a ogni vettura. Le creazioni potranno anche essere condivise (come accadeva già in passato) o regalate direttamente ad altri membri della community.

Personalizzazione del personaggio Forza Horizon 5: torna la personalizzazione del nostro alter ego Anche se mai cruciale, la personalizzazione del personaggio rappresenta da qualche capitolo una costante per la serie. In Forza Horizon 5 sarà possibile scegliere il proprio alter ego tra un gruppo di personaggi già preimpostati, ai quali sarà, tuttavia, possibile modificare stile e colore dei capelli, tono della voce, nonché aggiungere parti prostetiche. Poi, la personalizzazione si sposta anche sul piano dell'abbigliamento, con una quantità di capi che sicuramente non lascerà insoddisfatti i giocatori più esigenti, considerando lo storico della serie sotto questo punto di vista. Inoltre, verrà introdotta anche una nuova valuta, i kudos, ottenibile grazie ad "azioni positive" non meglio specificate e che permetteranno di sbloccare delle sorta di onorificenze da mostrare sulla propria etichetta di gioco insieme alle informazioni riguardanti nome utente, livello e tutto ciò che ormai siamo abituati a vedere in videogiochi online.

Il focus su Xbox Series X|S Forza Horizon 5: con l'arrivo della nuova generazione, Playground Games ha potuto dare una spinta in più all'orizzonte visivo Nonostante il titolo esca praticamente in ogni luogo in cui le radici di Xbox abbiano attecchito, Forza Horizon 5 è stato pensato principalmente per spingere le nuove ammiraglie Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S. Per quanto riguarda le prestazioni, il gioco girerà in 4K su Series X, mentre andrà a 1080p su Series S, in entrambi i casi a 30 fotogrammi al secondo. I giocatori potranno anche scegliere di giocare in modalità prestazioni a 60 fotogrammi al secondo, ma non è stato rivelato quanto questo inficerà sulla risoluzione, in particolar modo sulle Xbox della passata generazione.

Forza Horizon 5 si presenta per la prima volta al pubblico con una veste grafica sbalorditiva e alcune idee interessanti che lo fanno rimanere fedele a quanto raggiunto in passato, senza precludersi, però, ulteriori nuovi sbocchi che rendano ancora più particolare il vero debutto della serie su Xbox Series X|S. A livello tecnico non delude le aspettative, proponendo un'ambientazione messicana che sembra veramente da capogiro. Resta da capire se il gameplay riuscirà a eguagliare l'innovazione audiovisiva o se rimarrà nella sua zona di comfort senza mettersi veramente in gioco.