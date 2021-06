Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 14/06/2021

Altra mandata di offerte in attesa dell'Amazon Prime Day 2021 che, delineato nel dettaglio in questa pagina, è stato anticipato a giugno per evitare sovrapposizioni con Olimpiadi ed Europei. Tra gli sconti di attivi oggi troviamo il pacifico Story of Seasons, la lussuosa tastiera Steelseries Apex Pro con display OLED, un volante modesto ma economico e un paio di monitor da gioco ACER Predator.

La due giorni di sconti si terrà il 21 e 22 giugno e come di consueto è accompagnata da offerte legate ai servizi Prime che trovate in calce alle offerte, assieme a tutti i dettagli sui due eventi musicali pensati per celebrare il Prime Day.

Cosa molto importante, dal 7 al 20 giugno l'acquisto di un prodotto delle piccole e medie imprese (PMI), tra quelli inclusi questa pagina, garantirà un buono da 10 euro da spendere durante il Prime Day.

Offerta Amazon Story of Seasons: Pioneers of Olive Town € 49,99 € 37,71 Vedi

Offerta

Offerta Amazon Steelseries Apex Pro, Tastiera Meccanica da Gaming, Switch Meccanici con Attivazione Regolabile, Smart Display OLED, La... € 229,99 € 186,9 Vedi

Offerta

Offerta Amazon SPIRIT OF GAMER - RACE WHEEL PRO 2 - Volante De Corsa Con Pedali - Rotazione Del Volante - Staffa Di Montaggio - Motore... € 76,23 € 61,43 Vedi

Offerta

Offerta Amazon Acer Predator XB253QGP - Monitor Gaming G-SYNC Compatible 24,5" Dispaly IPS Full HD, 144 Hz, 2 ms, HDMI 2.0, DP 1.2a, U... € 249,9 € 239,9 Vedi

Offerta

Offerta Amazon Predator XB253QGWbmiiprzx Monitor Gaming PC 24.5", Display IPS Full HD, 240 Hz, 1 ms, 16:9, G-SYNC, HDMI 2.0, DP 1.2a, ... € 419,9 € 389,9 Vedi

Offerta

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivato in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza, durante i quali è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Music da 2 milioni di brani e Prime Video.

Per celebrare il Prime Day, l'evento Prime Day Show, con protagonisti Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 17 giugno.

Il Prime Day Live italiano, con Gaia e i Pinguini Tattici Nucleari, si terrà invece il 18 giugno alle ore 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e sull'app Amazon Music.

Di seguito le promozioni sui servizi Prime in vista dell'Amazon Prime Day 2021: