Naraka Bladepoint: data di uscita del battle royale, open beta a breve

24 Entertainment ha annunciato che la data di uscita di Naraka Bladepoint è fissata per il 12 agosto 2021 su Steam ed Epic Games Store. Inoltre, ha annunciato che ci sarà presto una open beta accessibile a tutti, precisamente dal 16 al 22 giugno.

Durante l'E3 2021 è anche stato indicato che in Naraka Bladepoint vi saranno anche le lance, che potranno essere provate nella prossima beta globale.

Naraka Bladepoint è un battle royale che unisce un sistema di combattimento corpo a corpo e un sistema di movimento in stile parkour. È possibile attaccare in modo diretto i nemici oppure prenderli di soppiatto.

Naraka Bladepoint

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che: "Naraka: Bladepoint ci ha convinto sotto diversi aspetti lasciandoci però alcuni dubbi. Il titolo di 24 Entertainment è divertente e frenetico. Il gameplay si è dimostrato divertente e frenetico come ci aspettavamo, ma anche più profondo di quanto immaginavamo, anche se rimane ben lontano da alcuni tecnicismi di titoli basati sul combattimento all'arma bianca come For Honor per esempio. Permangono dei dubbi sulla stabilità e sulla modalità di distribuzione. Il titolo nonostante l'originalità, dovrà confrontarsi con un mercato ricco di rivali free to play e questo potrebbe purtroppo costituire una forte barriera iniziale negli appassionati del genere."