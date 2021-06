Grounded, l'aggiornamento Shroom & Doom presentato con un trailer all'E3 2021

L'aggiornamento Shroom & Doom per Grounded è stato presentato con un trailer durante la conferenza di Microsoft e Bethesda all'E3 2021: sarà disponibile dal 30 giugno.

Si parlava di aggiornamenti più grossi ma meno frequenti per Grounded, e Shroom & Doom punta in tale direzione con una gran quantità di nuovi contenuti per rinnovare l'esperienza dell'action game miniaturizzato.

L'update ci consentirà di addomesticare cuccioli, sbloccare obiettivi, combattere nuovi nemici e altro ancora: gli sviluppatori parlano del pacchetto come uno dei più grandi mai realizzati per il gioco.

Insomma, l'esperienza di Grounded continua a crescere: partito come un progetto di modesta entità, realizzato da un gruppo ristretto di persone, il titolo ha subito conquistato le simpatie di tantissimi utenti.