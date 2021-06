Far Cry 6: nuovo trailer di gameplay dall'evento Xbox

In occasione dell'evento Xbox dell'E3 2021 è stato presentato un nuovo video di gameplay di Far Cry 6, formato da sequenze completamente inedite rispetto a quanto visto finora. Essendo lo sparatutto in prima persona di Ubisoft uno dei giochi più attesi dell'anno, è sicuramente una buona notizia poterlo vedere ancora una volta. Trovate il filmato in testa alla notizia.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Far Cry 6 è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Stadia. Ieri è stato annunciato anche un Season Pass che ci metterà nei panni dei cattivi del terzo, quarto e quinto episodio.