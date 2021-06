Far Cry 6: il trailer del Season Pass ci fa diventare i cattivi dei vecchi capitoli

In occasione dell'Ubisoft Forward, l'evento dell'E3 2021 di Ubisoft, è stato presentato il Season Pass di Far Cry 6 con un trailer dedicato. I contenuti inclusi sembrano davvero particolari, visto che ci permetterà di vivere delle storie nei panni dei cattivi storici sella serie: Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed. Leggiamo altri dettagli dalla descrizione ufficiale:

Abbraccia l'eredità di Far Cry e gioca nei panni del cattivo con il Season Pass di FAR CRY 6.

Per la prima volta nella storia di Far Cry, sei il cattivo. Stabilisci un contatto ravvicinato e personale mentre prendi il controllo di queste leggende della serie: Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed - tutte interpretate dal cast originale.

Scava nelle iconiche menti contorte di questi cattivi, scopri le loro storie, combatti i loro demoni interiori e riunisciti con facce familiari.

Tutto questo in una nuova esperienza di gameplay di Far Cry nella quale devi morire... e riprovare. Riuscirai a fuggire dalla mente di un cattivo?

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Far Cry 6 è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Stadia, PS4 e PS5. Il Season Pass è incluso nelle Gold, Ultimate e Collector's Edition del gioco.