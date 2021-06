Far Cry 6, nuovo trailer sul "cattivo" della storia all'Ubisoft Forward E3 2021

Far Cry 6 è tornato a mostrarsi in occasione dell'Ubisoft Forward all'E3 2021 con un nuovo trailer incentrato soprattutto sulla storia del nuovo capitolo della celebre serie Ubisoft e introducendo in particolare il nuovo villan, ovvero Antón Castillo.

Come abbiamo visto, e com'è tradizione anche negli altri capitoli della serie Far Cry, il cattivo della storia assume una notevole importanza anche in Far Cry 6, con Ubisoft che ha curato in maniera particolare la caratterizzazione di Antón Castillo, scegliendo un attore di rilievo come Giancarlo Esposito per costruirne l'aspetto e dargli la voce.

La scena presentata nel nuovo trailer presenta, in effetti, l'aspetto più efferato di Antón, ma anche la sua ambiguità e l'imprevedibilità dell'agire, costruendo un cattivo veramente di alto profilo per la storia di Far Cry 6.

Dani e Diego, il figlio di Antòn, si ritrovano su una barca piena di rivoltosi, quando il carico viene fermato e compare proprio il dittatore di Yara. Davanti agli occhi terrorizzati della protagonista, Antòn Castillo dà una vera lezione sulla dittatura al figlio tredicenne Diego, che nel frattempo cercava di fuggire dal suo futuro, scatenando l'ira del Presidente.

Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 Ottobre 2021 su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Uplay, Uplay+, Epic Games e Stadia. Potete saperne di più sul gioco leggendo l'anteprima di Far Cry 6 con nuove informazioni e dettagli del gameplay, ambientazione e personaggi.